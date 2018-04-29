При подготовке к ЧМ-2018 спасатели провели более 1,2 тыс. учений

С начала года сотрудники МЧС провели только в Москве 584 профилактических мероприятия.

«Всего с начала года проведено более 1 тыс. 205 пожарно-тактических занятий, командно-штабных и тактико-специальных учений, разработано и откорректировано свыше 880 планов и карточек пожаротушения», — говорится в сообщении министерства.

Только в Москве на спортивных объектах спасатели провели 584 профилактических мероприятия, из них — 278 пожарно-тактических занятий и 65 пожарно-тактических учений. Также разработано 89 планов тушения пожаров.

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