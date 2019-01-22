При пожаре на судне в Керченском проливе погибли три моряка

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При пожаре на судне в Керченском проливе погибли три моряка

Два судна под флагом Танзании загорелись 21 января, на одном из них произошел взрыв.

По данным Росморречфлота, на борту судна «Кандий» находились 17 человек, из них 9 — граждане Турции, 8 — из Индии. На борту судна «Маэстро» были 14 человек, в том числе 7 граждан Турции и 7 — Индии. По предварительным данным, россиян среди членов команд нет. 

Проходит спасательная операция. Известно о трех погибших.

В Морском спасательно-координационном центре Новороссийска сообщили, что к спасению членов команд привлечено около десяти кораблей, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ЧП случилось вечером 21 января. На место направили спасательный буксир «Демидов». Очевидцы сообщили, что люди прыгают за борт.

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