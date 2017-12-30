При пожаре в Апшеронском районе погибли два пенсионера

По факту следователи проводят проверку.

«При пожаре в частном доме Хадыженске Апшеронского района погибли 75-летняя женщина и 60-летний мужчина», — рассказала интернет-порталу «Кубань 24» старший помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Наталья Смяцкая.

По предварительным данным, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем. Сейчас по факту проводят проверку, устанавливают обстоятельства случившегося.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Хадыженске 29 декабря сгорел частный дом.

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