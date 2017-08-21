При пожаре в центре Ростова-на-Дону пострадали 25 человек

21 августа в 18:22

Они обратились за медицинской помощью, троих из них 21 августа госпитализировали с ожогами.

Погибших нет. Тушение проводят по повышенному, четвертому, номеру. Работу по ликвидации пожара усложняет сильный ветер, порывами до 15 м/c, и плотная застройка, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

Прокурор области поручил провести проверку исполнения законодательства о пожарной безопасности по факту возгорания жилых домов в центре Ростова-на-Дону, передает пресс-служба ведомства.

Как сообщал интернет-портал «Кубань 24», пожар распространился на 25 жилых домов. Площадь возгорания выросла до 10 тыс. кв. м. Краснодарский край направил людей и машины для помощи на пожаре в Ростове-на-Дону. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.

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