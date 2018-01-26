При пожаре в частном доме в Геленджике никто не пострадал

В МЧС рассказали подробности ЧП, которое произошло ночью 26 января.

«На улице Степной загорелся двухэтажный частный дом. Заявка поступила в 1:54. Пожарные прибыли на место в 2:00. Открытое горение ликвидировали в 3:37. Полностью пожар потушили в 4:29, его площадь составила 150 кв. м», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Погибших и пострадавших нет. В тушении были задействованы 15 человек и пять единиц техники.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в мэрии отметили, что это «был внешне необычный дом, он привлекал внимание прохожих».

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