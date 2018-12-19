При пожаре в доме в Новокубанском районе погибли женщина и ребенок-инвалид

Пожар произошел днем 19 декабря в станице Советской.

«Во время пожара в частном доме на улице Восточной погибли два человека: женщина 1952 года рождения, инвалид-колясочник, и ребенок 2013 года рождения, также инвалид», — рассказали в администрации Новокубанского района.

В доме жила многодетная семья. Еще пятеро детей и хозяйка дома в момент пожара отсутствовали. Предварительной причиной является неосторожное обращение с огнем, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сообщение о возгорании дома на улице Восточной в станице Советской поступило в МЧС 19 декабря в 11:09.

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