При пожаре в Геленджике погибли мать и трое детей

Возгорание произошло ночью 22 апреля.

По данным мэрии Геленджика, в пожаре погибли мать и трое детей — двое из них родились в августе 2017 года, третьему ребенку было девять лет, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24» , сообщение о возгорании в доме на улице Геолог поступило в МЧС 22 апреля в 4:27. В 04:28 в соответствии с расписанием выездов к месту пожара направлены подразделения Геленджикского ПСГ по рангу пожара №1. Всего к тушению было привлечено 19 человек личного состава и шесть единиц техники. В 05:02 пожарные ликвидировали открытое горения.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник