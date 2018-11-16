При пожаре в Крыловском районе погиб трехлетний мальчик

Возгорание произошло 15 ноября в доме на улице Набережной в станице Крыловской.

По предварительным данным, мать мальчика увидела, что в доме произошел пожар, забежала в дом и вынесла на улицу своего трехлетнего сына. На место вызвали бригаду скорой помощи. Медики боролись за жизнь мальчика, который отравился продуктами горения, но спасти его не удалось. Тело ребенка доставили в больницу, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

СК организовал проведение доследственной проверки. Устанавливают обстоятельства произошедшего, в том числе причины возгорания. Проведут судебно-медицинскую и пожаротехническую экспертизы. По их результатам примут процессуальное решение.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сообщение о возгорании дома поступило в МЧС 15 ноября в 10:04. В 10:15 огонь локализовали, в 10:44 — ликвидировали. Площадь пожара составила 18 кв. м.

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