При пожаре в многоэтажке Краснодара погиб пенсионер

Возгорание произошло 26 апреля около 17:20 в доме на Платановом бульваре.

«Погиб 65-летний мужчина. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении», — сообщила интернет-порталу «Кубань 24» старший помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Наталья Смяцкая.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в одной из квартир на четвертом этаже загорелись вещи. Площадь пожара составила 40 кв. м. Расчеты прибыли на место в 17:26. Пожар локализовали в 17:39, в 17:45 ликвидировали открытое горение.

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