Возгорание на улице имени Зои Космодемьянской произошло утром 19 января.

Прибывшие на место пожарные обнаружили, что горит частный дом. Возгорание ликвидировали.

«При пожаре погибла 78-летняя женщина. Ее дочь была госпитализирована. Следствие проводит проверку по факту происшествия», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», пожар в частном доме произошел на площади 56 кв. м.

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