При проведении Конгресса нацдиалога Сирии в Сочи задействуют олимпийские объекты

Об этом рассказал спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.

«Участников будет много, они должны будут быть размещены в отелях компактно. Необходимо проработать вопросы безопасности, чтобы между самими источниками в свободное от дискуссий время не возникало трений», — сказал он.

Лаврентьев пояснил, что при организации Конгресса национального диалога сирийского народа могут быть задействованы олимпийские объекты. Для бесперебойной работы большого количества участников понадобится много людей, в том числе волонтеров и переводчиков. В Москве не считают, что отведенных двух дней для такого грандиозного события мало.

«Если затягивать, то существует очень большая опасность, что это перерастет в бесконтрольное анархическое мероприятие, где реальных конкретных целей достичь будет очень тяжело. Надо ставить четкую задачу и цель, к которой надо идти. А дальше это процесс. Мы рассчитываем, что это не будет разовым мероприятием», — уточнил спецпредставитель президента.

Он добавил, что слово на конгрессе будет предоставлено различным представителям. Роль стран-наблюдателей будет заключаться в том, чтобы они своим присутствием могли поддержать стремление сирийского народа найти выход из тупиковой ситуации, но не оказывать какого-то воздействия. Поэтому права выступить на конгрессе никто из наблюдателей не получит, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Конгресс нацдиалога Сирии в Сочи пройдет 29-30 января 2018 года.

Официальный представитель турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын 5 ноября заявил, что конгресс будет перенесен, а курдская партия «Демократический союз» не будет в нем участвовать. При этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что конгресс нацдиалога Сирии в Сочи никто не откладывал, так как дату официально не объявляли. Комитет по переговорам сирийской оппозиции отказался от участия в конгрессе.

На трехстороннем саммите 22 ноября лидеры РФ, Турции и Ирана — Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган и Хасан Роухани — поддержали инициативу о проведении Конгресса национального диалога Сирии в Сочи.

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