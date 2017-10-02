При службе судебных приставов появится структура по защите граждан от коллекторов

Минюст подготовил проект указа президента об изменениях в структуре и работе Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Согласно сообщению министерства, структуру возглавит новый замдиректора службы. В его функции войдет «организация и координация работы по защите прав и законных интересов физических лиц в процессе осуществления юридическими лицами деятельности по возврату просроченной задолженности».

В сентябре стало известно о появлении новых оснований для жалоб на коллекторов. ФССП сочла психологическое давление на должников поводом для составления административных протоколов, пишет «Коммерсантъ».

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