При столкновении поезда Архангельск — Новороссийск с грузовиком погибли двое

ДТП случилось 4 июля в Ростовской области.

Пассажирский поезд следованием из Архангельска в Новороссийск столкнулся с грузовой машиной в Азовском районе на участке Северо-Кавказской железной дороги. По предварительным данным, погибли водитель автомобиля и помощник машиниста. Еще два человека пострадали.

При столкновении произошел сход колесной пары локомотива поезда.

По одной из версий, водитель грузовика нарушил правила движения на железнодорожном переезде, сообщает ТАСС.

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