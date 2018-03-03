При столкновении с иномаркой в Краснодаре погиб мотоциклист

От полученных травм мужчина скончался на месте ДТП.

Как рассказала интернет-порталу «Кубань 24» инспектор по пропаганде ОБ ДПС ГИБДД по Краснодару Ольга Запьянцева, около 16:20 Mercedes и мотоцикл ехали в попутном направлении по улице Северной в сторону Садовой. На пересечении с улицей Костылева при перестроении иномарка стал сбила мотоциклиста.

Личность погибшего устанавливается.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», авария произошла 3 марта. Фотографии с места ДТП выложили в соцсетях очевидцы.

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