При строительстве энергомоста в Крым на Кубани нашли древнегреческую цитадель

Ученые оценили ее возраст в 2,5 тыс. лет.

«Проводились охранные работы, связанные со строительством энергомоста Ростов — Тамань. В ходе раскопок обнаружили древнюю цитадель. Судя по укреплениям — это греческое сооружение, основанное колонистами, которые приходили на Черноморское побережье», — сказал начальник экспедиций Научно-исследовательского центра по сохранению культурного наследия Иван Тупалов.

По его словам, цитадель построили приблизительно в V веке до нашей эры. Стены были изготовлены из сырцового кирпича, поэтому до настоящего времени они не сохранились, однако можно заметить следы на месте рвов и башен. Укрепление занимало площадь около 8 га. В VII-VIII веках в валах, оставшихся от стен, устроили могильник, а в последние десятилетия территорию укрепления частично заняли поля.

Археологам предстоит понять: или раньше река Кубань была соединена с морем лиманом и греки поставили цитадель на берегу, или они зашли далеко вглубь материка, что для них нетипично.

Кроме того, обнаружили и ряд других артефактов: чашу, сосуды для благовоний, украшения и осколки керамики, сообщает ТАСС.

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