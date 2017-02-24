При теракте в Сирии погибли более 40 человек

В пригороде сирийского города Эль-Баба 24 февраля во время теракта погибли более 40 человек.

По данным СМИ, среди погибших около 35 человек — мирные жители. Десятки человек ранены. Ответственность за теракт местные силы безопасности возлагают на боевиков ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в России, сообщает РИА «Новости».

По данным Al Jazeera, при теракте погибли не менее 45 человек. Террорист-смертник атаковал на начиненной взрывчаткой машине контрольно-пропускной пункт Сирийской свободной армии, пишет «Коммерсантъ».

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