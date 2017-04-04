При взрыве в Петербурге пострадали три иностранца и жители 17 регионов РФ

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко 4 апреля заявил, что во время взрыва в метро пострадали трое иностранных граждан и жители 17 регионов РФ.

Он отметил, что среди них граждане Узбекистана, Беларуси и Таджикистана.

По его словам, проверки безопасности петербургского метрополитена проводят регулярно. Закрытие метро было вынужденной мерой для защиты от повторных террористических атак. Полтавченко добавил, что власти Санкт-Петербурга принимают необходимые меры для обеспечения безопасности туристов.

Директор НИИ скорой помощи имени И. И. Джанелизде Валерий Парфенов заявил, что личности всех пострадавших после взрыва установлены, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», изначально в СМИ появилась информация о том, что в Санкт-Петербурге 3 апреля около 14:30 на станциях метро «Сенная площадь» и «Технологический институт-1» в вагонах прогремели два взрыва. Позже сообщалось, что взрыв произошел один.

О взрыве доложили президенту РФ Владимиру Путину. Прокуратура и СК начали проверку по факту взрыва в метро в Санкт-Петербурге. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выразил соболезнования родственникам погибших и пострадавших. Власти Санкт-Петербурга с 4 апреля объявили трехдневный траур по погибшим во время взрыва в метро.

В Следственном комитете РФ сообщили о возбуждении уголовного дела по факту взрыва. Дело квалифицировали как теракт. Позже в НАК сообщили о том, что на станции метро «Площадь Восстания» обезвредили самодельное взрывное устройство. Камеры видеонаблюдения запечатлели вероятного организатора взрыва в метро.

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова 4 апреля сообщила о 14 погибших в результате взрыва в метрополитене.

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