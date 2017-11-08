Причиной неприятного запаха в Краснодаре стал вывоз органических удобрений на поля

Запах нечистот в Краснодар принес ветер с полей.

Об этом сообщили в городской администрации.

«Плановые работы по вывозу и внесению на поля птичьего помета из пометохранилищ птицефабрики с последующей заделкой его в почву 8 ноября осуществляло предприятие «Краснодарская птицефабрика» АО Фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева. Из-за изменения направления ветра запах пришел в Краснодар», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» начальник управления сельского хозяйства Краснодара Сергей Бурлаков.

Сейчас работы приостановили до установления безветренной погоды.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сероводородный запах, по словам жителей Краснодара, чувствуется в районе ТРЦ «Красная Площадь», ТЦ «Галерея», ЮМР, на улицах Красной, Артюшкова, Российской, Дунайской, Восточно-Кругликовской, Тургенева, Московской, Петра Метальникова и других.

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