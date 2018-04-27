Причиной обрушения перекрытий в краснодарском храме назвали стальную сеть для заливки потолка

ЧП произошло 27 апреля в храме блаженной Матроны Московской в «Немецкой деревне».

Из-за обрушения пострадали четыре человека. По последней информации, не выдержала стальная сеть, которую используют для заливки потолка. Она рухнула в тот момент, когда внизу проходили строители. С переломами различной степени тяжести мужчин госпитализировали. На месте ЧП весь вечер работали экстренные службы.

Спасатели МЧС разбирали завалы, всего было задействовано 37 человек и десять единиц техники. На данный момент недостроенное здание храма огорожено, а полицейские обходят близлежащие дома, чтобы найти очевидцев, и составить полную картину происшествия. Ведется доследственная проверка.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сообщение об обрушении перекрытия в строящимся объекте на улице Бискайской поступило 27 апреля в 17:15.

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