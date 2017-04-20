Причиной отравления газом в Успенском районе стала неправильная эксплуатация приборов

В Успенском районе 19 апреля в частном доме обнаружили четырех отравившихся газом молодых людей. Двое из них погибли.

Остальных успели госпитализировать. За их жизни сейчас борются в реанимации. По мнению специалистов, пострадавшие нарушили правила эксплуатации газового оборудования. В помещении, где отравились молодые люди, не было вентиляции. Окно было наглухо заклеено пленкой, а заслонка в печи — полностью закрыта. Ядовитый газ за считанные минуты наполнил дом.

По факту происшествия следователи проводят проверку.

Как правило, недостаточный приток свежего воздуха приводит к тому, что угарный газ скапливается в закрытом пространстве. Неисправность приборов и отсутствие тяги в дымоходах зачастую приводят к трагическим последствиям. Ремонтировать, устанавливать и менять оборудование могут только специалисты. Они настоятельно рекомендуют не забывать о безопасности.

Спасатели напоминают, что пользоваться самодельными и неисправными приборами строго запрещено. Это может стоить жизни. Ни в коем случае нельзя оставлять печи, камины и другое отопительное оборудование без присмотра, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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