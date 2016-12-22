Причиной отравления в Армавирской колонии стала сгущенка с наркотиком

Стала известна причина отравления заключенных в исправительной колонии № 4 Армавира в ночь на 15 декабря.

Причиной стало сильнодействующее средство, попавшее в исправительное учреждение в банке со сгущенкой.

«По предварительным данным, восемь заключенных в декабре пострадали от передозировки медпрепарата «Прегабалин», который может использоваться в наркотических целях. Вещество было растворено в банке со сгущенным молоком, закатанной промышленным способом. Поэтому, вероятно, ни у кого не возникло подозрений», — рассказали в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

По результатам проверки прокуратурой внесено представление в адрес регионального управления ФСИН с требованием устранить выявленные нарушения режима в ИК-4, привлечь виновных к ответственности, сообщает «Интерфакс».

Как сообщал интернет-портал «Кубань 24», в Армавире в ночь с 14 на 15 декабря из ФКУ ИК-4 УФСИН России по краю в городскую больницу с подозрением на отравление доставили восемь осужденных с предварительным диагнозом «кома неясной этиологии». Отравившимся оказали медицинскую помощь, они пришли в сознание, угрозы их жизням нет. Следователи СКР и прокуратура начали проводить доследственную проверку.

Позже установили, что причиной массового отравления заключенных могли стать медицинские препараты из посылки с продуктами.

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