Причиной пожара в краснодарской многоэтажке стал окурок, брошенный в белье

В Краснодаре 16 февраля установили предварительную причину возгорания в многоквартирном доме на улице Прокофьева, 3.

«По предварительным данным, пожар произошел из-за того, что гость одного из жильцов дома бросил окурок сигареты в стиральную машину с бельем», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» источник в правоохранительных органах.

Обстоятельства возгорания выясняются.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 15 февраля в горящей многоэтажке на улице Прокофьева произошло обрушение кровли. Пламя охватило площадь более 1,5 тыс. кв. м.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим. Прокуратура организовала проверку по факту возгорания жилого дома. Установлено, что это здание — самострой.

В горящей многоэтажке в Краснодаре обнаружили тело погибшего. Мэр Краснодара Евгений Первышов распорядился ввести в Музыкальном районе режим ЧС.

В 21:54 пламя локализовали на площади 1,5 тыс. кв. м. Полностью ликвидировали возгорание в 0:33.

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