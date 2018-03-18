Причины высокой явки на Кубани: активность жителей, годовщина референдума в Крыму и погода

Свое мнение о ходе выборов в Краснодарском крае высказал социальный технолог Николай Петропавловский.

Свое мнение о ходе выборов в Краснодарском крае высказал социальный технолог Николай Петропавловский.

«Думаю, явка на этих выборах на Кубани будет беспрецедентно высокой как минимум по трем причинам. Первая — традиционно высокая политическая активность жителей края. Вторая причина — сегодня годовщина референдума в Крыму. Это совсем недавние события — новейшая история России, в которой лично участвовали многие. История, остающаяся современностью. Для кубанцев это особая тема, мы не просто соседи, у нас исторические связи очень сильны. Кроме того, во время тех событий 2014 года в Крыму было немало наших казаков, которые обеспечивали безопасность местных жителей. Ну и третья причина — погода. На Кубани сегодня достаточно тепло и комфортно, чтобы не сидеть дома, но из-за ветра не настолько хорошо, чтобы разъехаться на пикники и огороды, — рассказал Николай Петропавловский. — Голосовать я пошел к 11:00, зная по опыту прежних выборов, что к этому времени утренняя волна идет на спад. Рассчитывал проголосовать без очереди. Но меня ждал сюрприз. Пришлось стоять в очереди не только за бюллетенем, но и потом к избирательной урне, чтобы его опустить».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае явка на выборах к 12:00 составила почти 30%.

Общественная палата края отмечает, что сведения о нарушениях на выборах в Краснодарском крае не подтверждаются.

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