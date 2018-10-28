Прием заявок на авиаперелеты от пассажиров задержанных на Кубани поездов прекратили

Об этом 28 октября сообщили в пресс-службе РЖД.

Компания РЖД с 12:00 прекратила прием заявок на авиаперелеты от пассажиров задержанных поездов, так как движение возобновлено по временной схеме.

При желании пассажира продолжить поездку поездом дальнего следования его размещают в гостинице, он ожидает открытия железнодорожного сообщения. Для дальнейшей поездки пассажиру нужно обратиться в билетные кассы АО «ФПК» от станции Адлер до станции Краснодар и оформить бесплатный проездной документ до конечной станции назначения. Также пассажир может вернуть деньги за купленный билет.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», за шесть часов в Туапсинском районе 24 октября выпало около 110 мм осадков — это двухмесячная норма. Ввели режим ЧС. В Туапсинском районе из-за потока воды в реку упал пролет автомобильного моста на трассе Туапсе — Апшеронск в селе Цыпка.

В ночь с 25 на 26 октября из-за обильных осадков подтопило федеральную трассу А-147 в Сочи. Из-за подъема уровня воды в реке Макопсе закрыли движение транспорта. Паводком размыло насыпь возле опоры моста, произошел обвал земляного полотна. Было разрушего около 200 кв. м автодороги.

На Кубани из-за последствий непогоды отменили 84 поезда. Из Туапсе в Горячий Ключ перевезли 1 тыс. 130 пассажиров задержанных поездов. В гостиницах Краснодара ночью 26 октября разместили более 800 пассажиров задержанных поездов. Днем 26 октября восстановили движение поездов на перегоне Шепси — Водопадный. На участке железной дороги Адлер — Туапсе открыли движение пригородных поездов. Мост в Туапсинском районе через реку Цыпку восстановили.

Ночью 27 октября мост через реку Макопсе восстановили, транспортное сообщение по федеральной трассе А-147 Джубга — Сочи открыто. Железнодорожное сообщение с Сочи возобновили по временной схеме.

О том, куда обращаться жителям пострадавших районов, читайте здесь.

Фотографии наводнения в Туапсинском районе смотрите здесь.

Фоторепортаж о последствиях наводнения в селе Кривенковском смотрите здесь.

Фоторепортаж о том, как ликвидируют последствия разгула стихии в станице Кабардинской, смотрите здесь.

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