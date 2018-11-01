Приемная семья из Темрюкского района победила в фестивале любительских театров

Всероссийский фестиваль семейных любительских театров «Сказка приходит в твой дом» прошел с 27 по 29 октября в Москве.

Кубань на фестивале представлял семейный театр «Сила Веры» приемной семьи Ольги Диль из Темрюкского района. За спектакль «Оранжевые Мы» семья удостоена диплома фестиваля I степени.

В семье Ольги Диль воспитывается шесть несовершеннолетних детей. Все они активные участники районных, краевых и всероссийских мероприятий и конкурсов, обладатели диплома II степени всероссийского фестиваля любительских театров 2017 года, сообщает пресс-служба министерства труда и социального развития Краснодарского края.

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