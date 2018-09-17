Приехавшего автостопом из Кемеровской области подростка нашли в Сочи

Школьник пропал еще в июле, в сентябре его нашли на территории города-курорта.

По данным полиции, 15-летний житель Тяжинского района Кемеровской области ушел из дома еще в июле. Родственники заявили в полицию о пропаже подростка. По их словам, он перестал отвечать на телефонные звонки. После этого школьника объявили в розыск, ориентировки направили во все регионы России.

Накануне в результате оперативно-поисковых мероприятий пропавшего обнаружили полицейские в Сочи. Он рассказал, что добрался до города автостопом.

Школьника поместили для реабилитации в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей ГУ МВД по Краснодарскому краю. Вскоре сотрудники полиции доставят его домой, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

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