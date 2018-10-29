Приезжий наркокурьер делал закладки на улицах Краснодара

Полицейские застали молодого человека за работой на улице Звездной. На него обратили внимание, потому что парень все время оглядывался по сторонам и заметно нервничал.

Стражи порядка окликнули парня, он бросился бежать. Когда злоумышленника задержали, в его кармане нашли семь пакетиков с неизвестным веществом. Как показала проведенная экспертиза, в пакетиках находились N-метилэфедрон и спайс массой более 10 г.

Парень рассказал, что за день до этого разложил по тайникам в Карасунском округе еще 13 свертков, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УМВД России по Краснодару.

В отделе полиции 21-летний задержанный пояснил, что приехал в Краснодар из Адыгеи на заработки. В конце лета через мессенджер он связался со своим работодателем, получил крупную партию наркотиков и начал устраивать тайники.

Молодому человеку грозит до 20 лет лишения свободы.

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