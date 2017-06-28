Приглашения в Общественную палату Кубани направили 15 кандидатам

Соответствующие документы губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал после встречи с секретарем организации Любовью Поповой.

«Осенью будет сформирован новый состав палаты. Важно, чтобы в нее вошел мощный пул экспертов, активные, уважаемые общественники», — подчеркнул глава региона.

Попова пояснила, что в крае ведется работа по формированию организации. Согласно недавним изменениям в законодательстве, треть состава утверждается главой региона после проведения консультаций с кандидатами. Еще одна часть состава утверждается Законодательным собранием края. И далее избранные члены Общественной палаты определяют оставшихся 15 участников из числа кандидатур, представленных местными общественными объединениями.

«Пришло время работать по новым правилам и новому закону. Но, безусловно, будет учтен тот опыт, который был наработан ранее, и привнесен в реалии сегодняшней жизни», — добавила Попова.

Общественная палата Краснодарского края состоит из 45 человек. Срок полномочий ее членов составляет три года и начисляется со дня первого заседания Общественной палаты нового состава, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», глава региона высоко оценил работу Общественной палаты, обеспечивающей взаимодействие жителей с краевыми властями и органами местного самоуправления.

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