«Приготовиться к ещё большей боли»: ограничение ЕС на дизтопливо из России может осложнить жизнь многих

5 февраля эмбарго распространится на бензин и дизельное топливо.

Жизнь многим странам мира осложнят расширение антироссийских санкций ЕС. Два месяца назад Евросоюз ввел почти полный запрет на поставки нефти из России, а 5 февраля эмбарго распространится на бензин и дизельное топливо.

Таким образом ЕС надеется отрезать Москву от важного для неё экспортного рынка, пишет The New York Times. По мнению еврочиновников, если это произойдет, то бюджет страны не будет пополняться, у Кремля не будет доходов и он будет вынужден остановить специальную военную операцию на Украине.

Правда, как и в случае с предыдущими санкциями, есть высокий риск, что сработают они больше в обратную сторону. В частности, как пишет NYT, запрет на поставки дизтоплива опасен для европейских автовладельцев и перевозчиков. Издание замечает, что цены фьючерсов на европейское дизтопливо уже начали расти.

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Для европейской экономики «дизель» имеет ключевое значение. На нём ездят не только грузовики, но и более 40% всех автомобилей в ЕС. В 2022 году Россия была одним из ключевых поставщиков солярки на европейский рынок, обеспечив около половины всего импорта — примерно по 700 тысяч баррелей в день. Эти объемы не так просто оперативно заменить.

Ограничения по нефтепродуктам и газу уже изменили цепочки поставок. В ЕС хотели, чтобы эмбарго больно ударило по бюджету России, но в РФ нашли новые рынки сбыта, так как желающих купить энергоресурсы в мире немало. Сама же Европа осталась ни с чем и вынуждена сильно переплачивать за ресурсы, которые раньше доставались ей дешево.

«Скорее всего, произойдет ещё одна перегруппировка», — отметил исполнительный директор компании S&P Global Хеди Грати.

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Такая перегруппировка уже началась, замечает эксперт. По его данным, Франция и Германия уже сократили закупки российского дизтоплива.

Другие страны ЕС в начале этого года поспешили сделать запасы, сильно увеличив закупку «дизеля» в России пока это ещё возможно. По данным энергетической аналитической компании Vortexa, в январе импорт дизельного топлива в Европу из РФ достиг 770 тысяч баррелей в сутки, что является самым высоким показателем с марта 2022 года. А по данным консалтинговой компании Insights Global, 5-12 января запасы «дизеля» в Европе выросли до самого высокого уровня с октября 2021 года.

После Европе нужно будет экстренно перестраиваться и покупать дизтопливо и другие нефтепродукты придется в таких странах как Саудовская Аравия, Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты, Индия, Китай, США. Причем, в случае с Индией и Китаем, например, это может быть дизтопливо, изготовленное в том числе из российского сырья. Конечно же, по другим ценам.

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По пытка компенсировать российские поставки за счет Китая будут недешевыми, считает глава сектора энергетики и ресурсов PwC Роб Тернер. Стоимость дизельного топлива поднимут сложная логистика и затраты на доставку. По прогнозам, средняя маржа (наценка) в январе-июне достигнет $38 за баррель, что более чем вдвое превышает средний показатель за шесть месяцев с 2018 по 2022 год.

Пока цены на дизель в Европе для потребителей составляют около 1,6 евро за литр. Для сравнения, в России и Белоруссии цена примерно вдвое меньше. Колебания цен пока незначительные, но всё может измениться.

Где в Европе самый дорогой дизель. Иллюстрация: скриншот сайта autotraveler.ru

Испанская газета La Vanguardia считает, что эмбарго на импорт нефтепродуктов из РФ неминуемо приведет к росту цен, так как транспортные расходы на доставку топлива из США, Саудовской Аравии и Кувейта будут выше.

В Total тоже предсказали Европе дорогой дизель в 2023 году. По словам представителей компании, дефицита топлива не будет, так как будут предложения из других стран, но и цена от них будет отличаться, так как транспортные расходы уже другие.

Американский журнал Forbes и вовсе посоветовал европейским автомобилистам «приготовиться к ещё большей боли». Издание пишет, что отказ от российских нефтепродуктов приведет к разрушительным последствиям для мирового рынка нефти. По прогнозам, цены на дизель могут резко вырасти. Эксперты уверены, что без России, одного из крупнейших экспортеров нефти, Западу будет тяжело поддерживать разумную цену на топливо.

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