Приговор атаману казачьего общества Анапы Нестеренко вступил в силу

Краснодарский краевой суд оставил без изменения приговор Николаю Нестеренко, которого ранее осудили за мошенничество в крупном размере.

Защита обжаловала приговор, указав на то, что обстоятельства сделки были другими.

«Нестеренко приобрел землю, необходимую для подведения дороги к его объекту недвижимости, при этом он не обманывал суд, ссылаясь на якобы льготное право выкупа земли под зданием. Рыночная цена участка не превышает 450 тыс. рублей», — заявил адвокат Максим Платонов.

Защита в апелляционной инстанции также сослалась на алиби подсудимого, который в октябре 2013 года находился на лечении в Кисловодске.

Апелляционная коллегия по уголовным делам Краснодарского краевого суда, выслушав доводы сторон, не нашла оснований для отмены приговора Николаю Нестеренко, таким образом, приговор вступил в законную силу, пишет «Коммерсант».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Анапе суд в апреле вынес приговор кошевому атаману городского казачьего общества Николаю Нестеренко. Его признали виновным в мошенничестве с землей, а также в фальсификации доказательств по гражданскому делу. В итоге Нестеренко приговорили к 6 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. По данным суда, он вел незаконную стройку в Малом Утрише.

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