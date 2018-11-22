Приговор рэперу Хаски. Видео

В распоряжение интернет-портала «Кубань 24» попало видео из зала Первомайского районного суда краевой столицы. Судья 22 ноября вынесла приговор рэперу Хаски.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», решение судья огласила около 20:40. Правонарушение Хаски переквалифицировали на статью о мелком хулиганстве (ч. 1 ст. 20.1 КоАП). Сам рэпер вину не признал. Рэперу Хаски назначено 12 суток ареста.

Судебное слушание по делу по другим статьям продолжается.

Ранее в Краснодаре отменили концерт рэпера Хаски. Выступление должно было состояться 21 ноября на площадке Arena Hall. Полицейские задержали исполнителя за дебош. На входе перед клубом рэпер залез на крышу автомобиля и попытался исполнить одно из своих произведений. Фанаты перекрыли улицу. После этого к автомобилю подошли сотрудники полиции, сняли музыканта с крыши машины и увели.

Музыкант отказался пройти медосвидетельствование. Полиция составила три административных протокола в отношении задержанного 21 ноября исполнителя Дмитрия Кузнецова, максимальное наказание по каждому из правонарушений может составлять до 15 суток ареста. По словам адвоката, рэпера обвинили в незаконной организации массового пребывания граждан в общественных местах, в мелком хулиганстве, сопряженном с неповиновением законному требованию представителя власти, а также в отказе пройти медицинское освидетельствование.

СМИ сообщили, что в Краснодаре против рэпера Хаски завели уголовное дело за повреждение чужой машины.

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