Пригожин выступил на саммите «Россия-Африка»

На проходящем в Санкт-Петербурге саммите “Россия-Африка” неожиданно появился руководитель ЧВК “Вагнер” Евгений Пригожин.

Фото Пригожина с представителем ЦАР опубликовала его “правая рука” Дмитрий Сити.

“Посол поделился со мной первыми фотографиями саммита Россия-Африка. Мы видим знакомые лица», — написал он.

“Вагнеры” не чужие для африканского континента. Впервые они появились в Африке в 2017 году, когда Россия вмешалась в конфликт в Судане и встала на сторону тогдашнего президента Омара Хасана аль-Башира.

В 2018 году российские истребители также появились в Центральноафриканской Республике.