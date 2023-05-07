Пригожин заявил, что наемники «Вагнера» останутся в Бехмуте

Евгений Пригожин, основатель частной военной кампании «Вагнер», заявил, что наемники не покинут Бахмут. Об этом сообщила его пресс-служба.

По словам Пригожина, в ночь на 7 мая «Вагнер» получил первый боевой приказ за всю войну. Наемникам было обещано необходимое количество боеприпасов и оружия. Они клянутся снабжать нас всем необходимым, чтобы нас не убили украинские войска. В Артемовске (Бахмуте) будем действовать как хотим, заявил Пригожин.

По словам главы «Вагнера», Минобороны России назначило генерала Сергея Суровикина посредником между министерством и наемниками .также представлен.

«Это единственный человек со звездой генерала армии, который умеет воевать. С такой звездой нет ни одного умного человека», — добавил Пригожин.