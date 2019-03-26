Принадлежавший уроженке Кубани титул «Мисс Москва» передали москвичке

Занявшая на конкурсе в 2018 году второе место Ксения Паленова получила корону и титул победительницы.

Награду забрали у Алеси Семеренко из-за нарушений контракта — подобный конфликт произошел впервые в истории мероприятия.

«Мы передаем корону девочке очень достойной, которая заняла второе место», — сказала директор конкурса Татьяна Андреева-Фальк.

Ксении Паленовой 24 года, она родилась и выросла в Москве, окончила Российский экономический университет имени Плеханова и Высшую школу экономики. Девушка заявила, что готова исполнять условия контракта. Она поделилась радостью, что несмотря на такую ситуацию, получила титул, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», уроженка Кубани выиграла конкурс «Мисс Москва — 2018». В марте 2019-го ее лишили титула, организаторы конкурса сообщили, что Алеся Семеренко не соблюдала условия договора. Алеся Семеренко за три месяца после конкурса якобы не посетила ни одного мероприятия и на звонки не отвечает. Также забрать корону у бывшей «Мисс Москва» организаторы смогли не сразу, а когда девушка вернула украшение, оказалось, что оно повреждено.

Сама Алеся Семеренко опровергла информацию, которую распространяют организаторы конкурса, назвав ее клеветой.

За нарушение обязательств по контракту уроженка Кубани Алеся Семеренко должна заплатить штраф, но пока организаторы конкурса иск не подают.

Как рассказал юрист конкурса красоты Павел Ставицкий, договор предусматривает штраф за лишение титула до 500 тыс. рублей. По его словам, Семеренко должна убрать со своих страниц все фотографии, видео и хештеги, содержащие указание на сам конкурс «Мисс Москва». Если такого не случится, то могут последовать иски.

Девушка прокомментировала угрозу штрафа. Также она призвала девушек избегать конкурсов красоты. По мнению девушки, в России плохо относятся к победительницам конкурса красоты — они становятся объектом насмешек и сплетен.