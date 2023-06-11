Принц Гарри и Меган Маркл не были приглашены на юбилей Карла III

Принц Гарри и Меган Маркл не были приглашены на парад по случаю дня рождения Карла III. Об этом сообщает Daily Mail.

14 ноября королю Великобритании исполнится 75 лет. Празднование юбилея Карла III начнется 17 июня с традиционного королевского парада в Лондоне. Ожидается, что это мероприятие будет особенным, так как оно впервые в новой роли для монарха.

Герцог и герцогиня Сассекские, по-видимому, пропустят торжество.

«Принц Гарри и Меган, я слышал, что его не пригласили на парад в честь дня рождения короля в следующие выходные», — сказал королевский эксперт Ричард Иден, размышляет», — добавил он.