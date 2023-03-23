Принц Уильям неожиданно посетил военную базу в Польше.

Принц Великобритании Уильям неожиданно посетил британскую военную базу недалеко от границы Польши с Украиной. Здесь он встретился с военными и их польскими коллегами.

Принц сказал, что хочет лично поблагодарить британских солдат за их ежедневный труд.

“Я лично приезжайте, и каждый день я хотел поблагодарить вас за работу, которую вы сегодня делаете, — сказал князь, обращаясь к военным.

— Вы делаете здесь очень важную работу по защите нашей свободы, это очень важно. Все дома поддержат вас», — добавил Уильям.

Поездка принца Уильяма в юго-восточный польский город Ешув, где базируется британский военный контингент, держалась в секрете и осталась только военная база. , выявленная после возвращения в Варшаву.

Ешув находится в часе езды от границы с Украиной, и дислоцированные там британские пилоты вместе со своими американскими и польскими коллегами охраняют воздушное пространство Польши .

В заявлении для прессы наследник британского престола также воздал должное «вдохновляющей человечности поляков, которые открыли свои двери и свои сердца».

С начала вторжения России в Украину Польша приняла наибольшее количество украинских беженцев. По данным властей страны, сейчас там находится около 1,3 млн граждан Украины.

Главные мероприятия с участием принца запланированы на четверг: Вильгельм возложит венок к Могиле Неизвестного солдата в Варшаве и встретится с президентом Анджеем Дудой.