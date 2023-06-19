Приняты документы, направленные на дальнейшее развитие всестороннего сотрудничества между Узбекистаном и Ираном

После переговоров на высоком уровне состоялась церемония подписания двусторонних документов.

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев и Президент Президент Исламской Республики Иран Ибрагим Раиси подписал совместное заявление об укреплении сотрудничества между двумя странами.

Кроме того, в ходе визита было принято 15 документов на уровне правительств, ведомств и регионов.

p>

К ним относятся соглашение о преференциальной торговле между правительствами, программа сотрудничества между Агентством по техническому регулированию Узбекистана и Национальной организацией по стандартизации Ирана, а также План действий по сотрудничеству в области технологий и инноваций.

Приняты меморандумы о создании совместных свободных экономических зон, сотрудничестве в фармацевтической, транспортной и транзитной сферах, меморандум о взаимопонимании по разрешению споров и арбитраже, факультативное соглашение о сотрудничестве в сфере перестрахования и другие документы. также подписано.