Приоритетной версией падения Ту-154 назвали ошибку пилотирования — СМИ

По данным СМИ, после предварительного анализа записей одного из бортовых самописцев самолета Ту-154, разбившегося в районе Сочи, специалисты центра ВВС Минобороны назвали основной версией катастрофы ошибку пилотирования

Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Завершен предварительный анализ показаний самописца. Он позволяет сделать вывод о том, что версия катастрофы, связанная с ошибкой пилотирования воздушного судна, является приоритетной», — цитирует собеседника «Интерфакс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее СМИ сообщили, что поверхность подняли все черные ящики разбившегося Ту-154.

Самолет Ту-154 25 декабря пропал с радаров после вылета из Сочи. Он рухнул в Черное море на седьмой минуте полета. По факту падения самолета возбудили уголовное дело. Минобороны опубликовало список пассажиров, которые находились на борту лайнера. В Москве 26 декабря началось опознание погибших.

Все новости о падении самолета Минобороны Ту-154, вылетевшего из Сочи, читайте здесь.

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