Приставы арестовали автомобиль кубанца за долг почти 2 млн рублей

Кредитный неплательщик задолжал банку 1 млн 961 тыс. 378 рублей.

Несмотря на вынесенное судебное решение и возбужденное исполнительное производство, должник не захотел расставаться с автомобилем.

Судебный пристав провел работу с неплательщиком. Гражданина привлекли к административной ответственности за нарушение законодательства об исполнительном производстве и оштрафовали на 1 тыс. рублей.

В итоге местонахождение залогового автомобиля установили, на него наложили арест. Транспортное средство передали на ответственное хранение в специализированную организацию, сообщает пресс-служба УФССП по Краснодарскому краю.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник