Приставы на Кубани объявили в розыск мужчину и его двухлетнего сына

Мужчина скрывает ребенка от его матери.

На основании решения суда о передачи ребенка от отца к матери судебные приставы объявили в розыск двухлетнего Гаджи Маратовича Хизриева. Ребенок на территории Краснодарского края не зарегистрирован. Его отец — 32-летний Марат Хизриев, умышлено скрывает мальчика. Он передвигается с ним по территории края, а также, возможно, в других регионах, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УФССП России по Краснодарскому краю.

Граждан, обладающих информацией о местонахождении мужчины и ребенка, просят сообщить в межрайонный отдел по розыску должников и розыску детей управления Федерально службы судебных приставов в Краснодаре на улице Старокубанской, 141 или по телефонам 8 (861) 277-47-83 и 8 (861) 277-47-89.

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