Присяжные вынесли обвинительный вердикт по делу об убийстве Немцова

В Москве 29 июня коллегия присяжных признала вину всех пятерых подсудимых по делу об убийстве политика Бориса Немцова.

«Доказано ли, что [Заур] Дадаев совместно и согласованно с Анзором и Шадидом Губашевыми, Тамерланом Эскерхановым и Хамзатом Бахаевым примерно в конце сентября 2014 года согласился на предложение лица, находящегося в розыске, и иных лиц за обещанное денежное вознаграждение в сумме не менее 15 млн рублей лишить жизни Немцова, вступил в группу из соучастников, объединенных между собой по признаку длительного знакомства и имеющих родственные связи, с четким распределением ролей между собой, с единой целью и с соблюдением мер конспирации, следуя единому плану? Да, доказано», — огласил решение присяжных судья Юрий Житников.

При этом присяжные сочли Заура Дадаева не заслуживающим снисхождения. За его виновность проголосовали десять из 12 присяжных, а четверо из 12 сочли его заслуживающим снисхождения, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Москве 28 февраля 2015 года убили депутата Ярославской областной думы и сопредседателя партии «РПР-Парнас» Бориса Немцова. Обвиняемыми по делу являются пять человек: Заур Дадаев, Анзор и Шадид Губашевы, Хамзат Бахаев и Тамерлан Эскерханов.

Московский окружной военный суд с участием присяжных 3 октября 2016 года начал рассматривать уголовное дело об убийстве российского политика Бориса Немцова. Суд отобрал 12 основных и десять запасных присяжных из 84 пришедших по повестке.

По версии следствия, в конце сентября 2014 года фигуранты за вознаграждение в 15 млн рублей согласились на предложение Руслана Мухудинова и других неустановленных лиц убить Немцова. Участники группы готовились к убийству, изучали образ жизни политика, вели наблюдение, выбирали способ и место нападения, подбирали оружие, транспорт, средства связи, определяли способы и маршруты отхода. Следователи считают организатором убийства Руслана Мухудинова. Его и иных неустановленных лиц объявили в международный розыск.

В Москве 1 июня во время прений сторон по делу об убийстве политика Бориса Немцова прокурор Мария Семененко заявила о виновности пятерых подсудимых, фигурирующих в расследовании.

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