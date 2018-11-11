Присяжные вынесли оправдательный вердикт обвиняемому в убийстве росгвардейца в ресторане Армавира

Заседание прошло 9 ноября в Краснодарском краевом суде.

Это следует из материалов на сайте краевого суда.

По словам источника, знакомого с ситуацией, в ходе заседания слово предоставили присяжным заседателям. Они оправдали подсудимого, посчитав, что тот был в состоянии аффекта и оборонялся, сообщает телеканал «360».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в ресторане Армавира в ночь на 26 ноября 2017 года застрелили офицера Росгвардии. Всего в результате перестрелки погибли три человека — начальник ОВО Росгвардии Петр Ломакин, предприниматель Андрей Саарян и директор охранного агентства «Витязь» Сергей Боровой.

Администратор ресторана в Армавире рассказал о ночной перестрелке. Подозреваемого в стрельбе объявили в розыск. В сети появилось видео перестрелки в ресторане Армавира. Подозреваемого в убийстве задержали 5 декабря 2017 года в Новокубанском районе.

Прокуратура Краснодарского края в августе направила в суд дело о перестрелке в кафе в ноябре 2017 года, в которой были застрелены двое мужчин. В Армавире осудили одного из участников вооруженного конфликта в кафе «Астория».

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Перестрелка в ресторане Армавира

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