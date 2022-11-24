«Приводит к коррупции»: россияне запутались, сколько денег могут вывезти за рубеж

Юристы указывают на расплывчатость законодательных формулировок

Незаконный вывоз валюты из России становится крайне распространенным явлением – возникновение тренда отмечают контролирующие органы. Так, в период с 20 по 30 сентября Федеральная таможенная служба (ФТС) зафиксировала резкий рост числа случаев незаконного вывоза наличных денег из страны.

По данным ведомства, на фоне значительного увеличения пассажиропотока было замечено 557 таких случаев, что на 93 процента больше, чем за тот же период 2021 года.

По фактам незаконного перемещения гражданами наличных денежных средств, включая случаи нарушения запрета о вывозе из России иностранной валюты на сумму свыше 10 тыс. долларов, таможенниками возбуждено 7766 дел об административных правонарушениях и 80 уголовных дел.

В ФТС сообщили, что наибольшее число уголовных дел возбуждено из-за вывоза наличных. Чаще всего деньги переправлялись в Турцию, Объединённые Арабские Эмираты, Узбекистан, Таджикистан, а ввозились из Турции, Объединённых Арабских Эмиратов, Катара и Таджикистана.

По оценкам экспертов, во многих случаях незаконный вывоз валюты связан с размытостью действующего законодательства.

Согласно документу, со 2 марта 2022 года запрещено вывозить из РФ наличную иностранную валюту и денежные инструменты в иностранной валюте в сумме, превышающей эквивалент 10 тысяч долларов США и рассчитанной по официальному курсу ЦБ РФ, установленному на дату вывоза. При этом при расчёте общей суммы перемещаемых наличных денежных средств учитывается как иностранная валюта, так и валюта Российской Федерации.

Россияне запутались в том, сколько денег могут вывозить за границу

Однако в мартовском указе и кроется основная загвоздка, заявил «Октагону» основатель адвокатского бюро «ЗаконоведЪ» Григорий Сарбаев.

По его словам, из текста не ясен субъект запрета – идёт ли речь об одном человеке, о семье, о взрослом или ребёнке, или в принципе о сумме, которую нельзя вывозить всей семье? «Эта правовая недосказанность может стать причиной злоупотреблений на местах, поскольку данный запрет может трактоваться достаточно вольно», – указал юрист.

Глава Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности, полковник в отставке Александр Жилин полагает, что правовая неясность автоматически рождает самые разные трактовки. Он признался, что сам неоднократно слышал разговоры: одни считают, что можно вывозить 10 тысяч долларов на ребёнка, другие уверены: на детей можно вывозить меньше. «Неопределённость приводит только к одному – к коррупции. Когда, например, недобросовестный пограничник может трактовать закон так, как лично ему удобно. Именно поэтому нормы должны быть написаны максимально конкретно», – заметил он в беседе с журналистами.

Стоит напомнить, что согласно действующему законодательству за недекларирование или указание недостоверных данных о вывозимых суммах наличных действующим российским законодательством предусмотрена административная ответственность по статье 16.4 КоАП, подразумевающая штраф в размере от одной второй до двукратной суммы незадекларированных средств либо их конфискацию.

Также контрабанда наличных в крупном и особо крупном размере наказывается уже по статье 200.1 УК РФ. В зависимости от тяжести преступления за его совершение предусмотрен штраф в размере от трёхкратной до 15-кратной суммы незаконно перемещённых денежных средств, а также принудительные работы или ограничение свободы сроком до четырёх лет.

Тем временем россияне, уехавшие за границу в начале специальной военной операции на Украине, постепенно возвращаются домой. Это их вынуждают делать финансовые проблемы и родственники, писала The Guardian. Эксперты говорят, что волна российской миграции, спровоцированная спецоперацией, необычна.

Россияне, спешно покинувшие страну с начала спецоперации, постепенно возвращаются. Многие из них столкнулись с финансовыми трудностями из-за санкций, введенных против России.

Опрос, проведенный Всероссийским центром общественного мнения (ВЦИОМ), показал, что большинство россиян скорее не хотят уезжать за границу на постоянное место жительства — так ответили 88% опрошенных. Скорее хотел бы уехать каждый десятый, а по сравнению с прошлым годом доля желающих уехать из России на ПМЖ даже сократилась.

В близком окружении 87% россиян нет людей, которые в ближайшее время планируют уехать за границу для постоянного проживания, у 12% такие люди есть.

При этом, согласно данным опроса, самая популярная цель отъезда на ПМЖ — улучшение материального положения (29%). Четверть россиян назвали в качестве мотива переезда поиск легкой жизни (24%). Считают, что страну проживания меняют ради будущего своих детей, 17% россиян, связывают эмиграцию с надеждой на получение более высокого уровня социальных гарантий за рубежом 13%.

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