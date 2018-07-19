Призер Игр в Сочи Денис Тен скончался от ножевого ранения

В Алма-Ате 19 июля около 12:00 двое неизвестных напали на фигуриста.

По предварительной версии, двое мужчин попытались совершить кражу зеркал с автомобиля Дениса Тена. Возникла потасовка, в результате которой фигуриста ранили.

Дениса Тена госпитализировали с ножевым ранением верхней части правого бедра, повреждением сосудов и кровотечением. Врачи боролись за жизнь 25-летнего спортсмена, однако спасти его не удалось.

Полиция Алма-Аты разыскивает подозреваемых, на поимку преступников ориентирован весь личный состав ведомства, сообщает «Р-Спорт».

Денис Тен — заслуженный мастер спорта Казахстана. Бронзовый призер зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи.

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