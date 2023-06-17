Проанализирована реализация задач, указанных в решениях Президента Республики Узбекистан

Вчера в Министерстве молодежной политики и спорта было организовано совещание с участием центрального аппарата и руководителей федераций и ассоциаций по соответствующим спорта.

На совещании Президента Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему развитию спорта дзюдо» от 20 июня 2022 года №PQ-286 «О мерах по дальнейшему развитию спорта тхэквондо (МТ)» от 29 июля 2022 г. Реализация задач, определенных в постановлениях PQ-337 и PQ-114 от 7 апреля 2023 г. «О мерах по эффективной организации государственного управления в сфере молодежной политики и спорта в рамках рамки административной реформы».

При реализации этих решений были определены следующие важные меры для эффективной организации каждой задачи.