Предотвращение банкротства банковских учреждений выливается в крупную сумму для федерального бюджета Российской Федерации. Счетной палатой РФ были подсчитаны убытки от докапитализации 3 банков: ФК «Открытие», «Генбанка» и «Бинбанка». Они составили в 2017 году 85 млрд. руб. Несомненно эти убытки были бы значительно больше, если бы в процессе предотвращения разорения финансовых корпораций не принимали участие сами акционеры банков. К примеру, личная поддержка Мизаила Шишханов, который ранее был не только акционером, но и председателем правления и президентом финансовой корпорации, позволило перенести срок слияния «Бинбанка» с ФК «Открытие». Подробнее об участии можно читать на сайте агентства экономической информации «Прайм». Участие Михаила Шишханова позволило не только перенести слияние двух финансовых структур, но и уменьшило вливание средств Центральным банком Российской Федерации до 56,9 млрд. руб. Более того, непосредственное участие бывшего акционера и руководителя позволило финансовому учреждению закончить 2017 год с положительным финансовым результатом равным 30,9 млрд. руб, а в 1 квартале 2018 года увеличить чистую прибыль более чем в 2 раза, до 62,1 млрд. руб.

Но процесс покрытия разницы между обязательствами финансового учреждения и стоимостью его активов не всегда проходит гладко. Примером тому может служить предотвращение банкротства финансовой корпорации «Открытие». В 2018 году планируется увеличения размеров вливаемых средств до 189,1 млрд. руб. Помимо самого банка, финансовую помощь получат страховая компания «Росгосстрах» и негосударственные пенсионные фонды, которые входят в состав финансовой группы.

Опасения граждан и организаций, работающих в различных отраслях экономики Российской Федерации, что процесс докапитализации финансовых компаний повлияет на ставки в экономике РФ и инфляцию оказались неоправданными. По словам Эльвиры Набибулиной, занимающей пост главы Банка России, этот процесс оказывает минимальное влияние на макроэкономические показатели.