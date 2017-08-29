Процесс подъема железнодорожной арки Крымского моста занял 14 часов

Вес конструкции составил 6 тыс. т. Уникальную технологическую операцию провели инженеры в Керченском проливе.

Строители подняли железнодорожную арку Крымского моста на проектную высоту 35 м над уровнем моря. Для монтажа габаритной постройки понадобилось 700 тросов и 16 домкратов грузоподъемностью 650 т каждый.

«Операция прошла в штатном режиме. Арка находится в проектном положении. На данный момент идет установка ветровых связей, после чего будет открыто судоходство», — пояснил заместитель директора по производству «Мостоотряда-1» Михаил Пиксаев.

В этой работе участвовали 30 инженеров, геодезистов и специалистов по качеству. Далее строителям моста предстоит монтировать второе арочное пролетное звено — автодорожное. В итоге над фарватером поднимутся две арки, под которыми беспрепятственно будут проходить суда.

Вернуться на ленту

Источник