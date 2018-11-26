Об этом заявили в Ассоциации туроператоров России.
По данным АТОР, продажи новогодних туров в Сочи выросли в среднем на 10-15% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, а средний чек за путевку снизился.
При этом у ряда крупных сетей турагентств доля Сочи в новогодних продажах туров по России выросла еще больше — на 15-20%. Эксперты отметили, что турпоток на новогодний период каждый год примерно одинаков, но в этом году происходит существенный прирост организованного турпотока.
«Турист, как и прежде, голосует рублем. И если раньше дешевле было, в частности и на Новый год, в Сочи ехать самостоятельно, то теперь, с увеличением активности на этом направлении российских туроператоров, тенденция поменялась», — отметили в ассоциации.
Этой зимой туроператоры подготовили собственные полетные программы в Сочи, на их базе формируют турпакеты. Также сочинские отельеры не стали заметно повышать тарифы, это позволяет удерживать цены на путевки.
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Новый год — 2019
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