Об этом заявили в Ассоциации туроператоров России.

По данным АТОР, продажи новогодних туров в Сочи выросли в среднем на 10-15% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, а средний чек за путевку снизился.

При этом у ряда крупных сетей турагентств доля Сочи в новогодних продажах туров по России выросла еще больше — на 15-20%. Эксперты отметили, что турпоток на новогодний период каждый год примерно одинаков, но в этом году происходит существенный прирост организованного турпотока.

«Турист, как и прежде, голосует рублем. И если раньше дешевле было, в частности и на Новый год, в Сочи ехать самостоятельно, то теперь, с увеличением активности на этом направлении российских туроператоров, тенденция поменялась», — отметили в ассоциации.

Этой зимой туроператоры подготовили собственные полетные программы в Сочи, на их базе формируют турпакеты. Также сочинские отельеры не стали заметно повышать тарифы, это позволяет удерживать цены на путевки.

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