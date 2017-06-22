style=»width: 100%;»> Продукты питания турецкого экипажа были опечатаны в морском порту Темрюка

В морском порту Темрюка при досмотре продуктов питания экипажа из Турции обнаружили зараженный картофель весом 0,025 тонн. В нем были выявлены живые гусеницы картофельной моли. Наличие объекта подтверждено экспертизой.

В текущем году это уже 9 случай обнаружения картофельной моли в продзапасах судов в морском порту города.

Зараженный картофель был изолирован и опечатан, выдано предписание на запрет использования опасной продукции до выхода судна из территориальных вод России, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея.

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