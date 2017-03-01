Продюсерский центр Александра Цекало продал права на показ своих сериалов сервису Netflix

Продюсер Александр Цекало 28 февраля на инвестиционном форуме в Сочи рассказал, что центр «Среда» продал права на показ нескольких сериалов американскому онлайн-кинотеатру Netflix.

«Мы продали шесть сериалов: «Мажор», «Метод», «Саранча», «Фарца», «Территория», «Спарта»», — сообщил он.

Как уточнили в компании «Среда», на данный момент окончательно продано четыре проекта: «Мажор», «Метод», «Саранча» и «Фарца». Переговоры о «Спарте» и «Территории» еще ведутся.

Сделка по продаже прав на показ сериала «Мажор» была названа первым случаем покупки Netflix российского контента. Он доступен для просмотра на сервисе под названием Silver spoon в оригинальной озвучке с английскими субтитрами.

Съемки второго сезона «Метода» начнутся в июле 2017 года, а третьего сезона «Мажора» — в августе.

Цекало также сообщил, что не рассматривает возможность продажи доли в «Среде» для привлечения крупного инвестора, пишет RNS.

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